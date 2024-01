Ecco perché la principessa Kate è così importante per i reali britannici

Kate, principessa del Galles. Adam Davy/PA Wire/dpa

La principessa Kate deve stare a riposo dopo un'operazione. La moglie dell'erede al trono William ha da tempo un ruolo centrale nella monarchia britannica: il significato della sua assenza sta diventando chiaro in questi giorni.

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Kate si sta riprendendo in una lussuosa clinica londinese dopo un'operazione all'addome.

La «Working Royal» è in congedo per malattia fino a Pasqua. Alcuni media britannici ritengono che sia un peccato che sia assente per così tanto tempo. Kate porta un impulso nuovo e fresco alla polverosa monarchia.

Nel frattempo, secondo il quotidiano britannico «The Mirror», Harry e Meghan avrebbero mandato gli auguri a Kate e a Carlo a Londra. Mostra di più

La principessa Kate, 42 anni, è una delle figure centrali della famiglia reale britannica. Sarà assente per un lungo periodo perché deve riprendersi da un'operazione all'addome.

Dopo il ricovero in ospedale, edificio sorvegliato da agenti di polizia, continuerà a riposare a casa. La diagnosi di Kate rimane privata. Buckingham Palace si è limitato a dire che non si tratta di cancro.

La Principessa del Galles tornerà a dedicarsi agli appuntamenti pubblici, così importanti per la monarchia, solo dopo Pasqua. Per circa due mesi, quindi, i reali dovranno fare a meno di un volto fondamentale.

Kate irradia giovinezza

Kate simboleggia un nuovo slancio nella famiglia reale, come ha commentato un autore del tabloid «Daily Mail».

Il re ha un'età in cui ci si potrebbe aspettare un intervento come quello che ha programmato, mentre Kate irradia giovinezza. Non solo tiene unita la sua famiglia, ma ha anche portato un lato più moderno alla Royal family, di cui si sentiva il bisogno.

La Principessa sta dimostrando la sua forza. Ha annunciato che inizierà a lavorare da casa durante la convalescenza, come riporta il Daily Mail.

Tre cattive notizie per i reali

La malattia di Kate non è l'unica brutta notizia per i reali. Re Carlo (75 anni) deve essere curato in ospedale per un ingrossamento della prostata.

All'ex moglie del principe Andrea, Sarah «Fergie» Ferguson, di 64 anni, è stato diagnosticato un tumore alla pelle dopo il cancro al seno che l'ha colpita in estate.

Il quotidiano britannico «Mirror» scrive che il principe Harry e la duchessa Meghan avrebbero inviato i loro auguri a Carlo e Kate a Londra.

Una principessa semplice

Il fatto che il guardaroba di Kate includa a volte capi più economici serve a mantenere la sua immagine di persona semplice. Appare sempre amichevole e avvicinabile, ma mantiene le distanze.

Kate saluta, Kate corre, Kate agita la racchetta da tennis. Le sue foto sono molto belle. Parla poco in pubblico. Suona il pianoforte e le piace nuotare nell'acqua fredda. È impegnata nell'educazione della prima infanzia.

E Mike Tindall, il marito di Zara, una delle cugine di William, ha lasciato intendere che potrebbe essere ambiziosa. La prova? «L'ho vista giocare a beer pong!». È un gioco alcolico. Kate ha risposto con una risata.

Un giorno diventerà regina

La principessa un giorno sarà regina, quando William succederà al padre sul trono.

Già ora Kate è più che mai necessaria. Dopo il ritiro del principe Andrea, coinvolto nello scandalo degli abusi di Jeffrey Epstein, e la partenza del cognato, il principe Harry, di 39 anni, e di sua moglie, la duchessa Meghan, di 42, ci sono meno «reali che lavorano».

Gli attuali casi di malattia ci ricordano che oggi la monarchia è più «snella», ha dichiarato al «Times» l'autore Robert Hardman.