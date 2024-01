Sarah Ferguson è alle prese con un secondo tumore. Keystone

È tornata nel Regno Unito dopo qualche giorno di cure e un periodo di «riposo in Austria» Sarah Ferguson, duchessa di York, alle prese con la seconda diagnosi di cancro in sei mesi, come annunciato domenica da fonti vicine alla corte britannica.

Lo riporta oggi fra gli altri la Bbc, ribadendo che l'ex moglie del principe Andrea – fratello di re Carlo e terzogenito della regina Elisabetta, finito in disgrazia per il sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein – resta su di morale, confidando che la malattia possa essere stata individuata in una fase iniziale.

Fergie, come familiarmente venne ribattezzata in gioventù dai tabloid, ha adesso 64 anni. Sei mesi fa era stata sottoposta a una mastectomia a causa di un cancro al seno.

Scovato un melanoma maligno

Più di recente il suo dermatologo ha poi disposto la rimozione di diversi nei da controllare cautelarmente prima di un intervento ricostruttivo della mammella.

E uno di questi nei è risultato essere un melanoma maligno della pelle, come reso pubblico ieri in quello che è stato il terzo annuncio in pochi giorni di problemi di salute riguardanti membri o ex membri della famiglia reale britannica.

Infatti questo arriva dopo quello sulla delicata operazione «all'addome» subita la settimana scorsa dalla principessa di Galles, Kate, 42 anni, consorte dell'erede al trono William; e quello sull'intervento da cui è atteso ora il 75enne re Carlo in persona, per una condizione della prostata definita peraltro «benigna».

Fergie si è riavvicinata all'ex marito

Divorziata da molti anni da Andrea, con il quale ha avuto due figlie, le principesse Beatrice ed Eugenie, Sarah Ferguson si è poi riavvicinata all'ex marito con cui condivide una residenza presso Windsor.

Pur non risultando più un membro della Royal Family in senso stretto – e non essendo ad esempio stata invitata all'incoronazione di Carlo e Camilla dopo la morte della regina Elisabetta – ella mantiene il titolo d'onore di duchessa di York; e il 25 dicembre scorso è stata rivista alla messa di Natale dei reali per la prima volta dopo tre decenni.

SDA