Chi è Annabel Elliot, sorella e «roccia» della regina Camilla?

Un documentario trasmesso durante le feste nel Regno Unito ha messo in luce il rapporto tra la regina Camilla e la sorella minore Annabel, che è stata accanto alla regina durante tutti i momenti difficili della sua vita.

Annabel, la sorella di Camilla Camilla e la sorella Annabel Elliot partecipano a un ricevimento presso l'asilo nido del Ducato di Cornovaglia a Lostwithiel (2018). Immagine: imago images/Parsons Media Le due sorelle a Wimbledon nel 2015. Immagine: imago/i Images La sorella di Camilla funge spesso da consulente, in questo caso per la progettazione degli interni di una villa privata in Galles (archivio). Immagine: imago/i Images Camilla e la sorella nel 2015 a Wimbledon. Immagine: imago images/Shutterstock

La sorella minore di Camilla è nata il 2 febbraio 1949, 18 mesi dopo di lei. Il padre, il maggiore Bruce Shand, è diventato un commerciante di vini dopo aver combattuto eroicamente nella seconda guerra mondiale. La madre, Rosalind Cubbitt, era figlia di un ricco barone e ha dedicato la sua vita ai figli e alle opere di carità.

Tra i fratelli c'è anche Mark Shand, nato nel 1951. È stato uno scrittore, documentarista e ambientalista giramondo, morto in seguito a una brutta caduta su un marciapiede nel 2014.

Il 29 dicembre il «Daily Mail» ha ripercorso il forte legame tra le due sorelle, recentemente raccontato in un documentario che ha commosso molti spettatori britannici. Annabel ha sempre sostenuto Camilla, nella buona e nella cattiva sorte.

È stata nominata dama di compagnia della regina il giorno dell'incoronazione, il 6 maggio. Annabel ricorda: «Ho ripensato a quando guardavo l'incoronazione della Regina su una piccola televisione in bianco e nero. Ed ecco che arriva questa carrozza dorata con mia sorella dentro. Non riesco a spiegare come mi sento, perché è surreale, non sembrava possibile. È stato un momento fantastico».

Battibecchi e peluche sotterrati

Naturalmente, come in ogni relazione tra sorelle, pure Camilla e Annabel hanno avuto i loro litigi. Anche a causa dei loro caratteri contrastanti: Camilla è sempre stata estroversa, mondana, amante degli uomini e dello sport, riporta «Point de Vue», mentre Annabel era più discreta e raffinata.

Camilla (a sinistra) e la sorella minore Annabel in gioventù. Capture d'écran Daily Mail

Ma i battibecchi non sminuiscono in alcun modo i loro ricordi d'infanzia, che entrambe descrivono come «perfetti».

«Non le ho ancora perdonato di aver seppellito il mio amato peluche, Tiddy Bar, in un letto di rose», ha raccontato Annabel in un altro documentario. Una dichiarazione che dimostra come le due donne, pur essendo diverse, abbiano un tratto comune: l'umorismo.

Rifugio e sostegno

La vita di Camilla non è stata facile. È stata l'odiata amante del principe Carlo ai tempi di Lady Diana e il suo matrimonio con Andrew Parker Bowles è finito poco prima di quello del principe e della principessa del Galles. La sorella Annabel le ha dato sostegno morale e rifugio. Per evitare i media, la futura regina e la sorella si sono ritirate a Venezia per dipingere e riflettere.

Secondo il «Daily Mail», Camilla trascorreva la vigilia di Natale a casa di Annabel quando il marito non c'era. E quando Diana è morta nel 1997, è stato di nuovo a casa sua che Carlo e Camilla si sono rifugiati dai media e dal tumulto popolare.

Infine le due sorelle si sono sempre sostenute in caso di lutto: insieme hanno superato la perdita della madre nel 1994, del padre nel 2006 e poi del fratello minore nel 2014.

Annabel ha fondato un'azienda d'interior design di successo: ha lavorato con la famiglia reale britannica in diverse occasioni.