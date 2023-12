Meghan, duchessa di Sussex.

Nuove indiscrezioni sul rapporto, oggi del tutto inesistente, tra le due cognate.

Meghan Markle è invidiosa di Kate Middleton e del suo futuro da regina.

A farlo sapere l’esperto di monarchia inglese Tom Bower che, in un’intervista a Closer, ha assicurato che la moglie del principe Harry è gelosa della cognata perché «la principessa del Galles ha tutto quello che lei desidera».

«Kate è raggiante, Kate ha successo, Kate è popolare. Tutto quello che Meghan sognava per sé. Meghan vuole essere regina e non si accontenta di essere la quinta nella linea di successione (insieme al principe Harry). Quando è entrata a far parte della famiglia reale ha fatto di testa sua ma non ha funzionato».

Nessun rapporto tra Kate e Meghan

Bower ha aggiunto che l’ex attrice «non potrebbe mai avere la meglio su Kate, assolutamente per niente».

E poi ancora: «Meghan è alla disperata ricerca di un sostegno da parte di Dior ed è delusa di non aver ancora avuto un contratto».

Da quando ha lasciato la famiglia reale inglese Meghan Markle non ha più alcun tipo di rapporto con Kate Middleton. Anche i fratelli William ed Harry non si rivolgono più la parola.

Covermedia