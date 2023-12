Da sinistra Sam Lantz, Mai Whelan e Phill Cain: i tre finalisti di "Squid Game: The Challenge". Keystone

«Squid Game: The Challenge» ha una vincitrice: si tratta di Mai Whelan, numero 287, che si è portata a casa un montepremi da 4,56 milioni di dollari (quasi 4 milioni di franchi), il più alto mai dato in un reality.

Si è conclusa così dopo 5 episodi la prima stagione del reality basato sulla serie televisiva sudcoreana, 'Squid Game', trasmessa da Netflix.

Whelan ha 55 anni ed è originaria della Virginia, ha vinto dopo aver battuto Phill Cain al gioco 'sasso-carta-forbice'. Lo show aveva come protagonisti 456 concorrenti (lo stesso numero dei partecipanti al gioco nella serie tv), in competizione per cercare di aggiudicarsi il premio di ben 4,56 milioni di dollari. Il reality è finito anche nel mirino per le difficoltà a cui sono stati sottoposti i concorrenti.

Tempo fa Variety aveva riferito che alcuni di essi hanno dovuto far ricorso ad assistenza medica durante le riprese a causa di un'ondata di freddo a sorpresa. Sono collassati sul set per il freddo e la stanchezza.

La produzione ha già annunciato che si sarà una seconda stagione. Le candidature sono già aperte.

