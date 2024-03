I genitori felici: Cameron Diaz e Benji Madden. Michael Nelson

Pazzi per Cardinal: all'età di 51 anni, la star di Hollywood Cameron Diaz è diventata di nuovo madre. Non ci saranno foto, ma l'attrice e il marito, Benji Madden, hanno rivelato qualche dettaglio del figlio appena nato.

Hai fretta? blue News riassume per te L'attrice Cameron Diaz (51 anni) e suo marito, il musicista Benjamin Madden (45), sono diventati genitori per la seconda volta.

La celebre coppia ha annunciato la nascita del figlio Cardinal Madden in un dolce post su Instagram. I neogenitori sono «beati ed emozionati», hanno scritto sul social media.

Diaz e Madden, da sempre molo riservati, non vogliono dare ulteriori informazioni sul bambino. La sicurezza viene prima di tutto. Mostra di più

L'attrice di Hollywood Cameron Diaz («Tutti pazzi per Mary») è diventata mamma per la seconda volta. «Siamo fortunati ed entusiasti di annunciare la nascita di nostro figlio, il Cardinal Madden», hanno scritto la 51enne e suo marito Benjamin Madden (45), chitarrista della rock band Good Charlotte, in un post congiunto su Instagram venerdì sera (ora locale). «È fantastico e siamo tutti così felici che sia qui!»

Per la sicurezza dei bambini e per motivi di privacy, la coppia ha annunciato che non pubblicherà alcuna foto. «Ma è davvero carino», hanno rivelato Diaz e Madden con un'emoji sorridente.

Invece della foto del bambino, la coppia ha pubblicato un'immagine dipinta con la didascalia «A little bird whispered to me» («un uccellino mi ha sussurrato»).

I neogenitori non hanno rivelato ulteriori informazioni sulla gravidanza e sul parto. Si tratta del secondo figlio insieme per i due che sono sposati dal 2015 e vivono in California. La prima figlia Raddix è nata nel dicembre 2019.

Nel 2023 Diaz è tornata per la prima volta dopo molti anni di stop davanti alla telecamera per il film firmato Netflix «Back In Action», ancora inedito, ma che dovrebbe uscire entro quest'anno.

dpa / che