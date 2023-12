Cameron Diaz

L’attrice torna a parlare dei presunti dissidi sorti lo scorso anno sul set del nuovo film «Back in Action».

Cameron Diaz rispedisce al mittente i rumors secondo cui avrebbe scelto di chiudere nuovamente la sua carriera da attrice a causa della cattiva condotta di Jamie Fox sul set.

I due hanno lavorato insieme sulla nuova action comedy in arrivo su Netflix, intitolata «Back in Action»; film che ha segnato il ritorno sulle scene di Cameron, lontana dai set cinematografici dal 2014 con «Annie – La felicità è contagiosa», nel cui cast figurava anche Foxx.

Le riprese furono interrotte lo scorso aprile quando il 56enne venne ricoverato per un ignoto problema di salute.

«Ma di che cosa state parlando?»

Tuttavia Cameron ha categoricamente smentito le voci che attribuirebbero il suo ritiro da Hollywood ai comportamenti della co-star.

«Odio tutte le cose che sono state dette sul nostro set in quel periodo», ha dichiarato la 51enne nell’ultimo episodio del podcast di Molly Sims, «Lipstick on the Rim».

«Volevo urlare con tutta la forza che avevo nei miei polmoni per dire: «Ma di che cosa state parlando?»».

«Jamie è tipo la cheerleader di tutta la squadra. Tutti gli vogliono bene. Ci siamo divertiti tantissimo sul set con lui, è un professionista sotto tutti i punti di vista».

«Jamie è il migliore. Voglio davvero bene a quel ragazzo. È una persona speciale e ricca di talento, oltre a essere molto divertente», ha aggiunto Diaz, tessendo le lodi dell’attore. «Gli ostacoli che si sono presentati durante la produzione fanno parte della normalità. Non c’è stata alcuna interruzione delle riprese, tranne verso la fine. Ma si tratta di qualcosa che non spetta a me commentare».

I due attori si sono chiariti e il loro rapporto si è solidificato ulteriormente. «Quando vedo e sento persone che provano a buttare giù un’altra persona vado su tutte le furie. Lui dice sempre: «Lasciali parlare». Io invece mi arrabbio, è più forte di me».

Covermedia