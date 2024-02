Kenneth Mitchell imago/Future Image

L'attore canadese Kenneth Mitchell, noto per i suoi ruoli in «Star Trek» e «Captain Marvel», è morto a 49 anni per complicazioni legate alla sclerosi laterale amiotrofica (Sla).

Lo ha annunciato la famiglia: «Per cinque anni Ken ha affrontato molte sfide per la Sla. Ma, nel suo tipico stile, si è impegnato a vivere in pieno ogni momento»

«L'intera famiglia di Star Trek invia le sue condoglianze», si legge sul sito di Star Trek.

SDA