Tra i giurati anche Pierfrancesco Favino.

Lily Gladstone e Eva Green saranno in giuria alla 77esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, quest’anno presieduta da Greta Gerwig.

L’attrice nominata ai recenti Oscar per «Killers of the Flower Moon» volerà nel sud della Francia tra poche settimane per valutare i film in lizza per la prestigiosa Palma d’Oro e gli altri premi.

La presenza della star di «Casino Royale» è stata annunciata nelle scorse ore, accanto all’attore francese Omar Sy, conosciuto per «Lupin», «Quasi amici – Intouchables» e «Jurassic World».

A loro si aggiungono il regista spagnolo J.A. Bayona, l’attore italiano Pierfrancesco Favino, il regista giapponese Kore-eda Hirokazu, la regista libanese Nadine Labaki e la fotografa turca Ebru Ceylan.

Kore-eda ha presentato già parecchi film a Cannes, il più recente «Monster» dello scorso anno, poi premiato per la Migliore sceneggiatura. Il suo film «Un affare di famiglia» del 2018 è stato incoronato con la Palma d’Oro.

Il film «Capernaum» di Labaki ha vinto il premio della giuria nel 2018, mentre Ceylan ha co-scritto «Il regno d'inverno – Winter Sleep», vincitore della Palma d’Oro nel 2014.

Quest’anno saranno in concorso «Megalopolis» di Francis Ford Coppola, «Kinds of Kindness» di Yorgos Lanthimos, «The Shrouds» di David Cronenberg» e «Oh, Canada» di Paul Schrader.

La kermesse inizierà il 14 maggio e i vincitori verranno premiati nella cerimonia conclusiva in programma il 25 maggio.

