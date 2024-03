Cara Delevingne

La villa di Studio City della modella e attrice è stata devastata dalle fiamme: salvi i suoi gatti.

La casa di Los Angeles di Cara Delevingne del valore di 7 milioni di dollari è stata completamente distrutta da un incendio.

Le fiamme hanno avvolto la proprietà della modella e attrice britannica nel giro di poche ore, all’alba di venerdì. Fortunatamente la 31enne non si trovava all’interno della casa; anche i suoi gatti sono salvi.

Cara, che al momento si trova a Londra per lo spettacolo nel West End «Cabaret» in cui interpreta Sally Bowles, era inizialmente disperata poiché pensava che i suoi due gatti fossero morti nell’incendio. Fortunatamente, poco dopo le è stato comunicato che i due animali erano sani e salvi.

In un post, subito dopo rimosso, Delevingne ha scritto: «Il mio cuore è a pezzi oggi. Non riesco a crederci. La vita può cambiare in un battito di ciglia. Per questo, apprezzate ciò che avete». Dopo la notizia del ritrovamento dei gatti, Cara ha scritto via social: «Sono vivi!!! Grazie ai vigili del fuoco».

Oltre 90 vigili del fuoco e 13 camion sono intervenuti per sedare l’incendio, che ha rapidamente investito la casa di Cara. Uno dei vigili del fuoco è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala nel tentativo di spegnere un focolaio.

Secondo i genitori di Cara, Charles e Pandora Delevingne, a scatenare l’incendio è stato un problema all’impianto elettrico.

Cara è rimasta sotto shock di fronte alla devastazione. «Aveva tutto in quella casa, la sua vita intera. L’ha costruita, l’ha resa sua».

I vigili del fuoco hanno riferito a NBC che le fiamme sono divampate nel retro della proprietà, poi si sono diffuse nella soffitta, provocando il crollo del tetto.

Cara aveva comprato la casa a Studio City, Los Angeles, nel 2019 per 7 milioni di dollari.

Covermedia