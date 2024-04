Carla Bruni

Maria Borini Bruni Tedeschi ha replicato sulle pagine de La Stampa alle accuse mosse dalla figlia, la quale si è sentita trascurata dai genitori durante l’infanzia.

Le affermazioni di Carla Bruni, rilasciate durante l'intervista con Francesca Fagnani nel programma «Belve», hanno suscitato reazioni piccate in famiglia.

La prima a fare ammenda è stata Valeria Bruni Tedeschi, che ha chiesto scusa alla sorella tramite un'intervista al Corriere della Sera, nel caso si fosse sentita offesa da uno dei suoi film.

«La libertà può essere pericolosa»

«Sebbene dall'esterno la mia vita possa sembrare piena, guardandola dall'interno ho avuto genitori amorevoli, ma quasi assenti», ha dichiarato l’ex première dame di Francia davanti alle telecamere.

«A volte, da bambina, non ricordavo nemmeno i loro nomi, li vedevo raramente». E ha aggiunto: «Questa mancanza di supervisione ci ha offerto libertà, ma la libertà può essere pericolosa. I bambini hanno bisogno di protezione, che non ci è stata fornita».

«A 18 anni Carla è partita per New York»

Immediata la replica di Maria Borini Bruni Tedeschi che si è difesa.

«Ho educato i miei tre figli alla libertà. Insieme al padre, già anziano al momento della loro nascita, non abbiamo mai posto limiti. Virginio, il primogenito che purtroppo ci ha lasciati, era un amante dell'avventura e del viaggio per mare, e non ho mai pensato di ostacolarlo», ha ricordato.

«A 18 anni, Carla ha deciso di trasferirsi a New York per diventare modella. Nonostante le mie preoccupazioni, mio marito era convinto che non avrebbe fatto sciocchezze».

«Sono molto orgogliosa»

«Carla è diventata una modella, una cantante e una first lady di successo. Mio marito aveva ragione: non ha mai fatto sciocchezze. Valeria, invece, è un'attrice e regista di incredibile talento e passione, con grande successo.»

«Sono madre di due figlie meravigliose e nonna di quattro nipoti che adoro. Sono molto orgogliosa di loro».

Infine, ha commentato la relazione tra Valeria e Carla: «Fanno delle grandi litigate, tutti in famiglia facciamo delle grandi litigate. Ma dopo due ore siamo di nuovo lì, a fare la pace».

