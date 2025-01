Carlo Conti sarà il presentatore di Sanremo 2025. Covermedia

Il conduttore e direttore artistico del festival fornisce alcune anticipazioni sulla kermesse, in programma a febbraio.

Covermedia Covermedia

Selvaggia Lucarelli sarà ospite fissa al «DopoFestival», ad anticipare la news è Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo 2025.

Nelle scorse settimane erano circolate alcune voci che volevano la giornalista nei panni della co-conduttrice. Ma, per stessa ammissione di Conti, la giudice di «Ballando con le stelle» sarà presenza fissa nello show affidato ad Alessandro Cattelan.

«Confermo che Selvaggia Lucarelli ci sarà, ma non come co-conduttrice del Dopofestival, bensì nel ruolo di ospite fissa per commentare a caldo le serate», ha dichiarato Conti in un'intervista a Gaspare Baglio per il mensile di Trenitalia, La Freccia, di gennaio 2025.

Nonostante i 30 cantanti in gara, Carlo promette che il festival terminerà al massimo all'1. «Ci sarà ovviamente margine per gli ospiti e per fare altro. Avendo reintrodotto il Dopofestival, al massimo andremo avanti fino all'una: la pubblicità è stata venduta fino a quell'ora. Ma cercherò di finire a un orario decente per passare la linea ad Alessandro Cattelan», ha aggiunto.

Sanremo 2025 si svolgerà dall'11 al 15 febbraio.