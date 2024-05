Carlo Conti

Il conduttore televisivo torna sul palco dell'Ariston dopo sette anni: «La musica sarà come sempre al centro».

Covermedia

Carlo Conti è stato scelto come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per i prossimi due anni: 2025 e 2026. La RAI ha scelto di affidarsi nuovamente a lui, dopo sette anni di assenza, optando quindi per una decisione ritenuta la più logica per il palco dell'Ariston.

«È già partito il tam tam, mi sta squillando il telefonino. Mi fa molto piacere. Torno a Sanremo dopo sette anni, cercherò di riprendere quel lavoro fatto e portato avanti alla grande dalle due edizioni di Baglioni e alla grandissima dalle cinque di Amadeus», ha detto il conduttore in diretta al Tg1 delle 8, come riporta il Corriere della Sera

«La musica - ha aggiunto - sarà come sempre al centro, quella attuale che piace, speriamo di fare un bel lavoro e di continuare la meravigliosa tradizione di questo evento che mette tutti insieme, tutta la famiglia di fronte dalla tv».

Per Conti adesso si tratta di definire i passaggi fondamentali: «Ci sono degli step ben precisi: adesso c'è la cosa più importante, il regolamento; poi inizieremo ad ascoltare le canzoni delle nuove proposte, poi quelle dei big e come ultima cosa cercherò di capire la squadra con me sul palco per la presentazione e tutti gli ospiti e quello che ne deriva».

Due nomi, dalla squadra, si possono già depennare: sul palco sarà difficile vedere Pieraccioni e Panariello, i due amici di una vita: «Credo di no, almeno non in presenza fissa. Facciamo già troppe cose insieme, non li sopporto quasi più quei due... L'idea è di alternare e di proporre qualcosa di diverso».

Covermedia