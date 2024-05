Amadeus e Fiorello KEYSTONE

Sarà Carlo Conti a sostituire Amadeus quale nuovo direttore artistico e conduttore del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Lo comunica oggi la RAI, secondo cui il presentatore toscano sarà al timone dell'evento per i prossimi due anni.

In una nota, la RAI parla di decisione unanime presa dai vertici aziendali, ossia l'amministratore delegato Roberto Sergio, il direttore generale Giampaolo Rossi e il direttore intrattenimento prime time Marcello Ciannamea.

Per Conti – sottolinea Viale Mazzini – non si tratta di un semplice ritorno al Festival, ma di una nuova sfida che, come obiettivo, ha quello di continuare a promuovere e valorizzare le nuove tendenze.

Conti, lo ricordiamo, aveva già condotto Sanremo per tre edizioni consecutive, dal 2015 al 2017.

