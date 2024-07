Carlo Conti

Il varietà tornerà in onda su Rai 1a partire da venerdì 20 settembre.

Annunciato il cast di «Tale e Quale Show» 2024: Carlo Conti ha rivelato sui social chi si metterà in gioco nel suo programma di successo.

Tra gli 11 nomi ci sono ex concorrenti di «Amici», volti noti della tv degli anni '90, comici e speaker radiofonici. Ci saranno: la soubrette e attrice Justine Mattera, la comica e imitatrice di Belen Rodriguez Amelia Villano, la cantante francese Kelly Joyce, l'attrice e content creator Giulia Penna, il cantante e attore teatrale Feysal Bonciani. E poi: gli ex allievi di «Amici» Verdiana Zangaro e Thomas Bocchimpani. Infine: Carmen Di Pietro, i comici Roberto Ciufoli e Massimo Bagnato e Simone Annichiarico, il figlio di Walter Chiari.

Importante novità in giuria: non ci sarà più Loretta Goggi, presente fin dalla prima edizione trasmessa nel 2012. La showgirl ha deciso di abbandonare lo show per dedicarsi ad altro. Al suo posto arriverà Alessia Marcuzzi. Confermati invece Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Nessun quarto giudice fisso ma a rotazione (e in una puntata dovrebbe arrivare Stefano De Martino, nuovo conduttore di «Affari Tuoi»).

