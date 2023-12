Carlotta Mantovan

La giornalista è tornata in televisione sei anni dopo la scomparsa del noto conduttore.

Non è facile per Carlotta Mantovan andare avanti dopo la morte di Fabrizio Frizzi, dal quale ha avuto la figlia Stella. In seguito alla scomparsa del presentatore l’ex modella ha lasciato l’Italia, ma oggi è rientrata per partecipare a «Ballando con le Stelle».

«Il dolore non si supera. Lo si porta con sé. Per quanto mi riguarda, concentrando ogni singola energia su mia figlia. Il dolore mi ha sensibilizzato maggiormente, non mi ha indebolito. Anzi, mi ha fatto riscoprire le piccole gioie del quotidiano, quelle che diamo per scontate», ha dichiarato in un’intervista al settimanale Oggi.

Stella assomiglia al padre: «Ha lo stesso sorriso, la stessa affabilità, la stessa gentilezza e sensibilità. Lei è veramente il meglio di noi due». Carlotta l’ha portata in Francia: «Faccio una vita molto semplice. Sto in una piccola casa in mezzo alla campagna nel centro della Francia, a pieno contatto con la natura, dove mia figlia gioca spensierata andando in bicicletta, correndo tra i prati».

Sulla possibilità di avere un nuovo amore la Mantovan ha ammesso: «E chi può dirlo? Con Fabrizio è stata certamente la storia più grande, unica, irripetibile. Ma rinascere significa non chiudere il proprio cuore all’amore. Anche se il mio ad ora è tutto per mia figlia Stella».

Covermedia