Carrie Bernans

Un pirata della strada ha investito nove persone mentre cercava di scappare durante un inseguimento con la polizia.

L'attrice e stuntwoman Carrie Bernans è rimasta gravemente ferita nell’incidente causato da un presunto pirata della strada a Manhattan.

Un automobilista ha investito e ferito nove persone mentre cercava di sfuggire agli agenti di polizia intorno all'1.30 di lunedì.

Come riporta Deadline, la Bernans, che ha lavorato come stunt performer in film del calibro di «Black Panther», «Avengers: Endgame» e «Nope», è stata colpita dall'autista, che si è schiantato contro un capannone del Chirp, un ristorante peruviano.

Sua madre, Patricia Lee, ha rivelato su Instagram che Carrie ha perso i sensi ed è rimasta bloccata sotto un camioncino durante l'incidente.

«Vi prego di tenere Carrie nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Sta soffrendo molto ma sta guarendo», ha scritto. «Ha (sic) alcune ossa rotte, fratture e denti scheggiati, ma ringraziamo Dio che è viva.»

«Nonostante le ferite riportate nell'incidente causato da un pirata della strada a New York, è piena di speranza e di fede nello sviluppo di un nuovo bellissimo capitolo. Vi prego di tenerla nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere mentre percorre questo cammino verso la guarigione e un nuovo inizio».

Patricia ha assicurato ai fan che Jaxon, il figlio di Carrie nato nel maggio 2023, non era con lei in quel momento.

La controfigura ha regalato ai suoi follower un video di aggiornamento dall'ospedale in cui mostrava il volto insanguinato, livido e gonfio. Ha rivelato che l'intervento è andato bene, ma che non riusciva ancora a camminare.

In un successivo aggiornamento scritto da Patricia, però è trapelato che l’attrice cominciava a muoversi grazie agli assistenti medici.

L'autista, un uomo di 40 anni, è stato arrestato e portato in un ospedale vicino in condizioni critiche.

