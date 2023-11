Sean Combs e Cassie sono stati a lungo una coppia. Keystone

È durata lo spazio di un mattino la tempesta giudiziaria che ha investito Sean Combs, uno dei player più influenti della scena hip-hop, accusato dalla cantante R&B Cassie, sua compagna per oltre un decennio, di vari atti di coercizione sessuale, violenze e stupro.

Cassie, il cui vero nome è Casandra Ventura, ha accettato un risarcimento extragiudiziario. Il patteggiamento «amichevole» è stato annunciato dalle parti senza indicare l'entità della somma concordata.

Prima dell'annuncio dell'azione legale, presentata da Cassie in un tribunale civile di New York, l'avvocato di lei, Douglas Wigdor, aveva detto che Combs aveva offerto senza successo «una somma a otto cifre» per mettere la sua cliente a tacere.

Combs a sua volta aveva parlato di un vero e proprio ricatto: negli ultimi sei mesi Cassie avrebbe minacciato di scrivere un libro pieno di dettagli scabrosi sulla loro relazione chiedendo 30 milioni di dollari in cambio del suo silenzio.

Il patteggiamento evita ora a Cassie la penosa odissea di esser sottoposta al controinterrogatorio da parte dei legali di Combs, un processo sotto cui è passata di recente un'altra protagonista di un clamoroso caso di violenza domestica, l'attrice Amber Heard, nell'azione legale che l'aveva opposta all'ex marito Johnny Depp, da cui lei era uscita con le ossa rotte.

Per l'impresario il risarcimento chiude il caso legale, ma un danno sostanziale alla sua reputazione e alla sua legacy è già emerso: nelle 24 ore dalla denuncia di Casandra, sono tornate a galla vecchie accuse di violenza e di abusi e molti musicisti sono usciti allo scoperto offrendo a Cassie la loro solidarietà.

Le accuse erano esplosive

Le accuse erano esplosive: secondo gli atti legali che ieri hanno fatto il giro del mondo, Combs, che si fa chiamare anche Puff Daddy o Diddy, avrebbe sottoposto l'ex compagna a una serie di abusi cominciati poco dopo il loro primo incontro nel 2005 quando lei aveva 19 anni e lui l'aveva messa a contratto con la sua etichetta Bad Boy.

La cantante aveva accusato l'ex partner di averla picchiata, drogata e costretta a fare sesso per giorni con prostituti maschi mentre lui si masturbava filmando gli incontri a luci rosse. I festini, che Combs chiamava 'freak out' con un termine che indica la perdita di controllo, si sarebbero svolti in hotel di lusso a New York, Los Angeles, Miami e Atlanta.

Nel 2018 poi, quando la relazione era quasi arrivata al capolinea, Combs si sarebbe introdotto a forza nella casa della donna e l'avrebbe stuprata. «Dopo anni di silenzio e di buio sono finalmente pronta a raccontare la mia storia», aveva proclamato Casandra: «Lo faccio a beneficio di altre donne soggette a violenza e abusi nel corso di una relazione».

Combs ha 54 anni e negli anni '90, lavorando con star come Notorious B.I.G. e Mary J. Blige per la sua etichetta Bad Boy Records, è stato il motore per la commercializzazione dell'hip-hop. L'impresario è ricchissimo, con una fortuna stimata a un miliardo di dollari e guadagni annuali, secondo Forbes, di 90 milioni.

