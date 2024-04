Caterina Balivo

La conduttrice, famosa per il suo ruolo in «La volta buona» e madre di due bambini, ha parlato apertamente delle sue abitudini alimentari, sottolineando come il digiuno intermittente abbia migliorato significativamente la sua qualità di vita.

Covermedia

Durante una recente intervista con il programma «Le Iene», Caterina Balivo ha condiviso alcuni segreti sulla sua routine di bellezza e benessere che le permettono di mantenere energia e vitalità nonostante il ritmo frenetico di vita tra lavoro e famiglia.

La conduttrice, famosa per il suo ruolo in «La volta buona» e madre di due bambini, ha parlato apertamente delle sue abitudini alimentari, sottolineando come il digiuno intermittente abbia migliorato significativamente la sua qualità di vita.

«Io mangio alle 19 e poi rimangio alle 13», ha detto Balivo, descrivendo il suo regime di digiuno che dura 18 ore.

Questa pratica, che sta guadagnando popolarità anche grazie a figure come Flavio Briatore, consiste nel limitare l'assunzione di cibo a una finestra temporale ristretta durante il giorno, cosa che Caterina segue rigorosamente.

Benefici per la pelle

La presentatrice ha enfatizzato l'importanza di un pasto nutritivo al termine del digiuno: «Alle 13 devo mangiare bene, non è che posso mangiare un panino, quindi mi porto le cose da casa».

Uno degli aspetti più benefici di questa dieta, secondo Balivo, è il miglioramento visibile della sua pelle. «Prima mi sentivo molto più appesantita, adesso vedo benefici ovunque, soprattutto alla mia pelle!», ha esclamato.

Inoltre, ha spiegato che ha iniziato il digiuno intermittente con l'obiettivo di perdere peso, ma ha continuato per i miglioramenti generali alla sua salute.

Caterina ha anche condiviso alcuni consigli pratici per chi desidera adottare questa routine alimentare, come bere molto per gestire la sensazione di fame.

«Quando hai la sensazione di fame prendi una tisana o l'acqua e ti riempi», ha consigliato, sottolineando come l'idratazione sia cruciale per facilitare il processo di digiuno.

Infine, ha rivelato che non segue questo regime alimentare durante tutto l'anno, ma per lunghi periodi, permettendosi delle pause e mantenendo una certa flessibilità negli orari.

Covermedia