Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo anni di amore e un recente matrimonio, condividono a «Verissimo» il desiderio di allargare presto la famiglia con l'arrivo di un figlio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno raccontato la loro storia d'amore e i progetti per il futuro durante un'intervista a «Verissimo».

La coppia, che si è incontrata nel 2017 durante la partecipazione al reality «Grande Fratello VIP», ha catturato fin da subito l'attenzione del pubblico. La loro relazione è nata sotto i riflettori, ma il sentimento si è consolidato lontano dalle telecamere, trasformandosi in un amore profondo e stabile. Dopo sei anni insieme, la coppia ha celebrato il loro matrimonio nel 2023 con una cerimonia intima e romantica.

Durante l'intervista, Cecilia ha espresso il suo desiderio più grande: «Voglio dare a Ignazio la gioia di diventare papà, solo così sentiremo che la nostra famiglia è davvero completa». Visibilmente emozionata, ha aggiunto: «Sogno di essere madre da tanto tempo, e ora che ho trovato l'uomo giusto, è il momento perfetto. Mi piacerebbe avere un maschio, perché sono cresciuta con un fratello che si è sempre preso cura di me».

Ignazio, a sua volta, ha raccontato l'intensità dei momenti vissuti durante il loro matrimonio: «Pensavamo fosse solo una formalità, ma gli ultimi giorni e le ore prima del sì sono state piene di emozioni. È stata una giornata indimenticabile».

Cecilia Rodriguez, sorella minore della celebre Belen, è nata nel 1990 in Argentina. Dopo essersi trasferita in Italia, ha seguito le orme della sorella, lavorando come modella e partecipando a vari programmi televisivi, tra cui «L'Isola dei Famosi» e «Grande Fratello VIP», dove ha incontrato Ignazio. La sua carriera nel mondo dello spettacolo si è sviluppata in parallelo con quella di influencer e imprenditrice.

