Chappell Roan

L'artista elogia Kesha per il suo supporto alle donne nell'industria musicale e racconta un momento speciale vissuto al festival.

CoverMedia / Covermedia Covermedia

Chappell Roan ha lodato Kesha per il suo impegno a favore delle donne nella musica.

In un'intervista per «Elle», la cantante di «Pink Pony Club» ha rivelato il supporto ricevuto dalla star di TiK ToK dopo la sua prima esibizione al Lollapalooza di agosto.

Chappell, 26 anni, ha raccontato che, nonostante esibirsi al festival di Chicago fosse un traguardo importante nella sua carriera, era nervosa e Kesha se ne accorse immediatamente.

Una sorella maggiore

«Kesha è stata così gentile con me dopo il mio set al Lollapalooza», ha dichiarato la Chappell.

«Con un pubblico così vasto, forse solo altre cinque persone lì potevano capire cosa significhi. Kesha è venuta a parlarmi dopo, ed è stato come se una sorella maggiore mi stesse aiutando a superarlo».

Secondo i report, l'esibizione della Chappell ha raccolto uno dei più grandi pubblici nella storia del festival. L'artista 26enne ha ammesso che il conforto di Kesha ha commosso lei e l'artista Reneé Rap.

«Io e Reneé piangevamo perché ci siamo sentite viste in un modo in cui non ci eravamo mai sentite prima», ha condiviso la Chappell, che ha poi aggiunto: «Kesha ha sempre difeso le donne e ciò in cui crede, ed è davvero fonte di ispirazione».

Il rapporto con Reneé Rap

Nella stessa intervista, Reneé, 24 anni, ha rivelato che Kesha l'aveva contattata sui social per offrirle consigli e sostegno.

«Quando avevo la sua età, ero così stressata», ha detto Kesha alla rivista.

«Reneé ha una fiducia incredibile nei propri mezzi. È ispirante vedere donne essere esattamente se stesse, e allo stesso tempo così solidali».

Kesha e Reneé si sono esibite insieme per la prima volta alla fine del 2023, e più recentemente sono andate in scena con il brano TiK ToK, al Coachella dell'aprile scorso.

Covermedia