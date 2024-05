Il bassista era uno dei membri fondatori dei Train, vincitori di un Grammy. IMAGO/MediaPunch

Il fondatore dei Train Charlie Colin è morto in un tragico incidente sotto la doccia a Bruxelles. La madre ha confermato l'avvenuto.

fts Fabian Tschamper

Hai fretta? blue News riassume per te Charlie Colin, membro fondatore della band Train, è morto in un incidente sotto la doccia a Bruxelles mentre era ospite di un amico.

La sua morte è stata notata solo quando i suoi amici sono tornati dalle vacanze cinque giorni dopo.

Colin aveva lasciato i Train nel 2003 e negli ultimi tempi insegnava musica a Bruxelles.

Di recente aveva completato la colonna sonora di un film. Mostra di più

La madre del musicista americano Charlie Colin ha dichiarato al portale di notizie «TMZ» che il figlio è morto in un incidente sotto la doccia. Colin si trovava a Bruxelles per occuparsi della casa di un amico che era in vacanza quando è scivolato nella doccia ed è morto.

Non è chiaro quando sia avvenuto esattamente il decesso. Secondo la donna, è stato riscontrato solo quando i suoi amici sono tornati dalle vacanze cinque giorni fa.

Colin era uno dei membri fondatori della band Train, formatasi a metà degli anni Novanta.

La band, che comprendeva anche Pat Monahan, Rob Hotchkiss, Jimmy Stafford e Scott Underwood, ha raggiunto il successo nel 1998 con l'album di debutto «Train» e ha vinto due Grammy nel 2002. Tra le loro canzoni più conosciute ci sono «Drops of Jupiter» e «Hey, Soul Sister».

Ma al momento della pubblicazione di quest'ultimo brano, nel 2009, Colin non faceva già più parte della band, che aveva lasciato nel 2003.

«Troppo bello per essere vero»

Uno dei possibili motivi del suo abbandono del gruppo è l'abuso di droghe. In un'intervista rilasciata l'anno scorso al podcast Delphine's Circle, Colin ha dichiarato: «Ci sono state molte cose che mi hanno portato ad andarmene, ma la situazione si era davvero aggravata».

Aveva inoltre aggiunto: «Non ci siamo mai presi una pausa. (...) Non ci siamo mai fermati. È una di quelle cose che ti fanno pensare che sia troppo bello per essere vero».

Negli ultimi tempi Colin viveva a Bruxelles, dove insegnava musica al conservatorio e lavorava in uno studio. Secondo la madre, di recente aveva completato la colonna sonora di un film.

Il 12 maggio il musicista aveva pubblicato il suo ultimo post su Instagram, in cui aveva dedicato una foto e parole affettuose proprio alla madre per la Festa a lei dedicata, definendola «la donna più bella e intelligente».