Charlie Sheen

Se l'ex moglie Brooke Mueller non supererà il test antidroga, sarà il comico a gestire in toto la vita dei due figli.

Charlie Sheen otterrà la custodia completa dei gemelli se l'ex moglie Brooke Mueller non supera il test antidroga. La star di «Due uomini e mezzo» ha chiesto un nuovo accordo per la custodia in un documento d’emergenza, come riporta Fox News Digital.

Charlie e Brooke hanno divorziato nel 2011: al momento condividono la custodia congiunta dei loro ragazzi di 14 anni, Max e Bob, ma attualmente i ragazzi vivono principalmente con Charlie.

Nei documenti del tribunale si legge che Brooke ha avuto una ricaduta con gli stupefacenti nel giugno o luglio 2023. Per questo dovrà sottoporsi al test ogni volta che il suo ufficiale di sorveglianza lo richiede, entro 24 ore da una richiesta scritta di Sheen o del suo avvocato, e comunque, almeno una volta alla settimana.

Charlie può richiedere che lei faccia test antidroga e per alcolici fino a quando i loro «figli non raggiungono la maggiore età o si diplomano», a seconda di quale dei due eventi si verifichi più tardi.

Anche Charlie ha lottato contro la dipendenza

Charlie ha lottato pubblicamente contro la dipendenza, ma è sobrio da sei anni.

Di recente ha raccontato a People di essere un «papà single». «Per lo più ho cresciuto i miei ragazzi di 14 anni. La loro mamma sta cercando di risolvere alcuni problemi, quindi non è molto presente in questo momento».

Dei suoi ragazzi ha detto: «Sono molto forti, molto intelligenti e molto divertenti».

Covermedia