Checco Zalone

Disponibile dal 12 aprile, l'album segna una nuova direzione artistica per il comico.

Checco Zalone si allontana temporaneamente dal mondo del cinema per immergersi nella musica con l'album «Pastiche».

Questo progetto vede la collaborazione tra il cantautore leggendario Francesco De Gregori e il comico pugliese che si cimenta al pianoforte accompagnando le melodie dell'artista.

«Pastiche» è previsto per l'uscita il 12 aprile sotto l'etichetta Columbia Records/Sony Music. La tracklist anticipa il singolo inedito «Giusto o sbagliato», che funge da preludio all’album, registrato in presa diretta tra il 2023 e il 2024, caratteristica che promette di catturare l'essenza pura delle performance di Zalone e De Gregori.

15 tracce che compongono un doppio album

La scaletta di «Pastiche» conta 15 tracce che compongono un doppio album, in un'alternanza di canzoni di De Gregori e pezzi di autori del calibro di Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e dello stesso Zalone. Questo repertorio offre una panoramica sulla musica italiana, presentando al pubblico arrangiamenti che spaziano dal blues al jazz, fino alla musica classica.

L'obiettivo è di restituire al canto di De Gregori una dimensione più lirica e intima, grazie alla versatilità pianistica di Zalone. Francesco De Gregori, che in passato aveva già condiviso il palco con Checco Zalone, ha espresso grande entusiasmo per questa collaborazione.

«Sono sempre stato un fan del Checco autore cinematografico, siamo amici da molti anni e non vedevo l’ora di averlo accanto come musicista in questa strana e bellissima avventura».

«Pastiche» sarà disponibile non solo in CD ma anche in un doppio LP nero e in una versione speciale numerata e autografata, esclusiva dello Store Sony Music.

Ecco la tracklist completa dell'album: «Giusto o sbagliato» di De Gregori – Zalone – De Gregori

«Pezzi di vetro» di Francesco De Gregori

«Pittori della domenica» di Paolo Conte

«Rimmel» di Francesco De Gregori

«Putesse essere allero» di Pino Daniele

«Atlantide» di Francesco De Gregori

«Storia di Pinocchio» di Nino Manfredi

«La prima Repubblica» di Checco Zalone

«Le cose della vita» di Antonello Venditti

«Falso Movimento» di Francesco De Gregori

«Alejandro» di Checco Zalone

«Pittori della domenica (piano e voce)»

«Giusto o sbagliato (con orchestra)»

«Buonanotte Fiorellino» di Francesco De Gregori

«Ciao ciao» di Francesco De Gregori Mostra di più

