Il comico metterà in scena parodie e imitazioni dall’Arena di Verona. Appuntamento su Canale 5: lo spettacolo è andato in scena in 17 regioni e 38 città italiane.

Checco Zalone sbarca in tv con il suo show «Amore+Iva». L’appuntamento è per stasera su Canale 5 alle 21.25 con lo spettacolo registrato a maggio all'Arena di Verona.

Grazie alla sua consueta abilità, il comico racconterà la sua personalissima visione della realtà (politicamente scorretta) con imitazioni, parodie e sketch ironici: due ore nelle quali Checco, sarà accompagnato dalla sua band storica.

Ad oggi sono 111 le repliche portate in scena, tutte sold out per un totale di 350.000 biglietti venduti. Oltre alle 38 città italiane che hanno ospitato lo show di Zalone, anche la Svizzera è stata teatro di tre date.

«A Lugano e a Zurigo mi sentivo Michael Jackson», ha raccontato Zalone in una sua intervista al «Corriere della Sera». «A Ginevra li ho fatti morire dal ridere sull’assenza del bidet, ho lanciato un appello al sindaco perché riconverta la grande fontana, il «Jet d’eau», in bidet per italiani all’estero».

Scritto da Luca Medici, con Sergio Rubino e Antonio Iammarino, «Amore+Iva» è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL.

