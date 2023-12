Cher

La cantante e attrice ha presentato ufficialmente i documenti per gestire le proprietà del suo secondogenito, nato dal matrimonio con Gregg Allman.

Cher è molto preoccupata per il figlio Elijah Blue Allman e la sua dipendenza dalla droga. Secondo The Blast, l’icona della musica pop crede che suo figlio sia «sostanzialmente incapace di gestire le proprie risorse finanziarie» e quindi abbia bisogno di un tutore legale che si prenda cura del suo patrimonio.

«Cher non è stata in grado di discutere le preferenze di Elijah riguardo alla nomina di un conservatore temporaneo perché, dati gli attuali problemi di salute mentale e fisica di Elijah, discussi in dettaglio nelle informazioni supplementari riservate depositate contemporaneamente, non è in grado di formare o esprimere una preferenza riguardo alla nomina di un conservatore per il suo patrimonio», si legge nel documento.

«Cher è preoccupata che tutti i fondi di Elijah vengano spesi in farmaci, lasciando Elijah senza risorse per provvedere a se stesso e mettendo a rischio la sua vita».

Per la cantante l’ex moglie di Elijah, Marieangela King, non dovrebbe essere la sua conservatrice perché «lavora attivamente per impedire a Elijah di diventare pulito e sobrio o di ricevere cure per la salute mentale di cui ha un disperato bisogno».

«In effetti, non sarebbe sicuro per Elijah e il suo patrimonio perché (Cher) è informata e ritiene che la nomina di Angela come conservatrice del patrimonio di Elijah comporterebbe l'immediata perdita o dissipazione dei beni di Elijah per scopi auto distruttivi», si legge ancora nel documento.

Cher aveva ingaggiato degli uomini per rapire Elijah?

Lo scorso settembre la King aveva accusato Cher di aver ingaggiato quattro uomini per rapire Elijah alla fine del 2022, quando stavano cercando di riconciliarsi. Cher ha negato l'accusa e ha parlato dei problemi di dipendenza di suo figlio.

«Sono una madre. Questo è il mio lavoro, in un modo o nell'altro, cercare di aiutare i miei figli. Si fa qualsiasi cosa per i figli», ha detto a People. «Ogni volta che puoi aiutarli, lo fai semplicemente perché questo è ciò che significa essere una madre. Ma è gioia, anche con il dolore, soprattutto, quando pensi ai tuoi figli, sorridi e li ami, e cerchi di essere lì per loro».

Elijah è nato dal matrimonio tra Cher e il defunto musicista Gregg Allman. La popstar è anche madre di Chaz Bono, nato dall’unione con il primo marito, il cantante Sonny Bono. Nato donna, Chaz ha completato il suo percorso di transizione nel 2010.

