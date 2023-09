Cher

La leggendaria cantante e il produttore musicale sono stati pizzicati mano nella mano all’uscita di un ristorante di Beverly Hills.

Ritorno di fiamma tra Cher e Alexander Edwards.

La cantante di «Believe», 77, e il produttore musicale, 37, sono stati fotografati mano nella mano all’uscita del ristorante Funke di Beverly Hills, dopo aver cenato con il cantante colombiano J Balvin e la fidanzata Valentina Ferrer.

Come riporta Page Six, Alexander ha aperto lo sportello dell’auto a Cher, rispondendo con un sorriso alla domanda dei paparazzi sul ritorno in coppia con la star. Una volta all’interno del veicolo, i due sono stati beccati a chiacchierare e ridere con fare intimo.

La love story è iniziata nel novembre 2022, quando la coppia venne pizzicata mano nella mano a Los Angeles. A marzo, i due hanno debuttato sul red carpet di uno show Versace; tuttavia, un paio di mesi dopo, TMZ riportava la notizia del break up.

Durante la loro relazione, si è parlato persino di matrimonio: voce successivamente smentita da una fonte a loro vicina.

Lo scorso anno, Cher ha risposto per le rime a chi ha criticato il suo rapporto con Edwards per via dei loro 40 anni di differenza.

«Gli odiatori continueranno ad odiare», ha twittato la cantante. «L’importante è che siamo felici e che non diamo fastidio a nessuno… e poi non me ne frega un c**** di quello che pensano gli altri».

Covermedia