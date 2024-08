La statua di cera di Taylor Swift al Panoptikum di Amburgo. La statua di cera di Taylor Swift saluta i visitatori del Panoptikum di Amburgo con un cuoricino. Immagine: dpa La statua di cera che raffigura la cantante è pronta per i selfie. Immagine: dpa Il cuore è una posa tipica della pop star statunitense. Immagine: dpa La statua di cera di Taylor Swift al Panoptikum di Amburgo. La statua di cera di Taylor Swift saluta i visitatori del Panoptikum di Amburgo con un cuoricino. Immagine: dpa La statua di cera che raffigura la cantante è pronta per i selfie. Immagine: dpa Il cuore è una posa tipica della pop star statunitense. Immagine: dpa

Non sempre le statue di cera riescono nel loro intento, ossia quello di essere quasi uguali al loro modello di riferimento. A dimostrarlo è quella comparsa al «Panoptikum» di Amburgo, che voleva onorare Taylor Swift. Ma le reazioni di chi l'ha vista non sono state quelle sperate...

Un selfie con Taylor Swift? Ciò che di solito è riservato solo a persone di sangue blu, come ad esempio al principe William e ai suoi figli, oppure a pochi eletti, è ora diventato possibile per tutti i fan della pop star statunitense.

Al «Panoptikum» di Amburgo è infatti stata presentata la statua di cera rappresentante la cantante.

I selfie con la Taylor di cera sono benvenuti

Una tuta di paillettes blu, stivali argentati e mani a formare un cuore: è così che la statua accoglie gli «Swifties» nel museo delle cere sulla Reeperbahn.

Un artista berlinese ha lavorato alla figura per sette mesi. Una sfida particolare è stata la progettazione delle mani con la tipica posa del cuore che non manca mai di fare la cantante.

Il «Panoptikum» ha pubblicato un video su Instagram e chiede: «Un selfie con Taylor Swift? Nessun problema! Ora è possibile al museo delle cere di Amburgo! Quanto è simile a Taylor Swift? Scrivi la tua risposta nei commenti!».

«Una Taylor Swift ordinata su Wish»

Ma purtroppo è improbabile che i dipendenti del museo apprezzino il risultato del sondaggio, dal momento che non è emersa una buona opinione della nuova statua di cera.

«La penso come per molte altre statue di cera: purtroppo non sono impressionato. Non l'avrei riconosciuta, ho pensato subito alla cantante degli Abba», scrive un follower. E un'altra la descrive come «una Taylor Swift ordinata da Wish».

Un altro fan scrive che Taylor «fa sempre il cuore con tutta la mano. L'avresti visto subito durante la ricerca. Davvero imbarazzante». Anche il follower successivo è sconcertato dal risultato: «Completamente fuori dalla realtà. È stato fatto davvero un pessimo lavoro».

Nel frattempo, un altro utente di Instagram osserva: «È tutto, ma di certo non Taylor!».

La statua di cera di Adolf Hitler controversa per anni

Taylor Swift è solo una delle tante superstar che si possono ammirare nel «Panoptikum »di Amburgo. Oltre alla cantante statunitense, si possono vedere anche le statue di cera di Adele, Udo Lindenberg e Robbie Williams.

L'istituto sostiene di essere il più grande e più antico museo delle cere della Germania.

L'esposizione di una figura rappresentante Adolf Hitler è stata controversa per anni. Risale al 1941 e non poteva essere esposta in pubblico sotto il regime nazionalsocialista. Ma quando il «Panoptikum» fu inaugurato, nel 1948, la statua fu una delle prime 28 della collezione.

Oggi si trova in una scena con le immagini dei fratelli Scholl. Mentre la testa di una figura di Hitler al «Madame Tussauds» di Berlino è stata strappata subito dopo la sua inaugurazione, l'Hitler di Amburgo è rimasto finora intatto.

