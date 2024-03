Chiara Ferragni

Ospite a «Che tempo che fa» sul Nove, l’influencer racconta la sua verità davanti alle telecamere: «Chiedo scusa, voglio restituire tutto».

Dopo giorni di attesa, Chiara Ferragni ha varcato la soglia dello studio televisivo di «Che tempo che fa» sul Nove per raccontare la sua verità sul pandoro-gate e sulla vociferata crisi con il rapper Fedez.

L’influencer cremonese ribadisce la sua buona fede nelle equivocate operazioni commerciali a scopo di beneficenza.

«Il 15 dicembre 2023 la sentenza dell'Antitrust è stata uno spartiacque. Se le persone hanno frainteso, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. Da lì è iniziato un momento di grande cambiamento – ammette la Ferragni -. Pensavo di non aver fatto nulla di sbagliato.».

«Voglio restituire tutto»

«In quel momento mi sono resa conto che se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. È stato un momento di grosso cambiamento. Chiedo scusa, non faccio più operazioni di questo genere», continua Chiara che dopo l’iniziale ritrosia, ha deciso di ammettere le sue colpe.

«Voglio restituire tutto. È stato un momento di grosso cambiamento. Io non sono dell'idea che la beneficenza vada fatta in maniera privata, fatta pubblicamente può creare emulazione, accendere un faro. Se c'è stato un fraintendimento vuol dire che c'è stato un errore.

«Ora non devo essere per forza perfetto, è bello far vedere le imperfezioni. Le insicurezze che avevo da ragazzina me le porto adesso, è importante parlare delle insicurezze che ci portiamo dietro».

Per lei che ha vissuto di social, riuscendo a sfondare nel mondo glamour della showbiz, adesso sono un boomerang.

Confermata la crisi matrimoniale

«È un periodo tosto, in questi due mesi e mezzo mi sono trovata al centro di un'ondata di odio. Niente ti prepara alla violenza di certi attacchi, niente ti prepara alla violenza che arriva da tutte le parti. I social sono fantastici quando tutto va bene e diventano un incubo quando qualcosa va male».

E a quanto sembra non è l’unica cosa che va male nella vita di Chiara in questo periodo: anche il suo matrimonio con Fedez sta naufragando. Alla domanda di Fazio sulla crisi, lei ha risposto così.

«Vediamo, non so. Io e Federico ci sentiamo: siamo due persone adulte che si vogliono bene, non è che da un giorno all'altro non ci si sente più. È un periodo di crisi, ne abbiamo avute anche in passato, questa è una crisi un po' più forte».

«Adesso la priorità per entrambi sono i figli. Dietro qualsiasi mossa io faccia, si pensa che ci sia un pool di esperti, non è così. Non è una strategia. Non c'è differenza tra mondo reale e virtuale».

Covermedia