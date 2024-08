Chiara Ferragni e Silvio Campara: «Era amica della moglie e poi ha detto "Me lo prendo"»

Chiara Ferragni

Gabriele Parpiglia ha svelato alcuni dettagli spinosi sulla nuova presunta frequentazione dell'influencer Chiara Ferragni con l'imprenditore Silvio Campara.

Chiara Ferragni ancora al centro del gossip dopo la separazione da Fedez.

Il giornalista di gossip Gabriele Parpiglia ha spifferato su Instagram e X alcune indiscrezioni piuttosto piccanti sulla vita privata dell'influencer e la sua nuova liaison con l'imprenditore Silvio Campara: «Per adesso, il viaggio programmato in Perù, ovvero il primo viaggio d'amore della neo coppia è stoppato. La partenza era prevista esattamente per il quindici di agosto».

«L'amore di Ferragni e Campara non nasce da una precedente amicizia tra i due. No. Le prime a conoscersi e ad avvicinarsi sono le due donne, ovvero, Giulia Luchi Campara, moglie di Silvio e madre dei loro figli di due e cinque anni e la famosa imprenditrice digitale».

Parpiglia ha aggiunto: «Siamo a Forte dei Marmi e grazie a una cerchia di amici in comune, le due donne si conoscono. Sin da subito Giulia tende una mano a Chiara, che come ben sappiamo, si trovava nel pieno del pandoro gate. Ma come la aiuta? Sia emotivamente, che cercando di metterle a disposizione un entourage che potesse risollevarla dal disastroso momento. Giulia le avrebbe permesso di rinascere legalmente, ma anche a livello di brand».

L'amicizia tra le donne passa in secondo piano

In un secondo momento «l'amicizia tra Chiara e Giulia passa in secondo piano. Va precisato che Campara sta attraversando un periodo non facile. Proprio nelle scorse settimane avrebbe dovuto concludere una vendita milionaria del marchio Golden Goose, ma si è improvvisamente bloccata. Si è stoppato tutto: e questa situazione non ha potuto fare altro che creare tensione e pressione all'interno della famiglia Campara».

E «quando Silvio incontra Chiara, in lei vede una sorta di via di uscita dal suo momento no. Tutto succede velocemente e ci riferiamo al mese di giugno, periodo in cui tutto è nato. Insomma: mentre la Ferragni scriveva alla moglie Giulia, contemporaneamente messaggiava con Silvio».

Stando a quello che scrive Parpiglia, il «dramma esplode quando la Ferragni è a Capri e si lascia sfuggire una frase: «Lui me lo prendo» e lo fa mostrando le foto che scambiava col neo-fidanzato, seduta a un tavolino. Frase detta però, dinanzi ad un orecchio che ha riportato tutto, per filo e per segno, alla moglie di Campara, che non ha esitato il confronto con la stessa Chiara (una telefonata durissima e una serie di messaggi); la quale però, non ha minimamente indietreggiato ha confessato all'ex amica l'interesse per Silvio».

«Un tris di cuori che ancora non conosce il suo futuro»

A detta di Parpiglia: «Campara e la moglie si staccano, ma non del tutto. Silvio ha ancora i vestiti nelle case che condivide con Giulia e i loro figli, la sbandata per Chiara è forte ma sorgono i primi dubbi. Ed ecco lo stop nel voler partire con Chiara in Perù. Nel mentre, il trio si separa: Giulia è tra la Sardegna e Forte dei Marmi, dove arriverà il quindici di agosto. Silvio adesso è a Forte, ma andrà via. Chiara è in Grecia con la famiglia: un tris di cuori che ancora non conosce il suo futuro.

«Giulia Campara non ha alcuna intenzione di disintegrare la sua famiglia. Nessuna. I due hanno superato dolori molto forti, ma di questo ne parleremo in un secondo momento. L'ex moglie, anzi, la moglie, pensa che per Silvio sia in un momento no, ma che non perderà quello che ha costruito. La Ferragni dal canto suo ha perso la testa e ci mette il cuore e crede in questa relazione».

Nessuna dichiarazione da parte dei diretti interessati, mentre Fedez ha reagito con durezza agli ultimi gossip sull'ex moglie: «Alla fine è solo una gara a chi nasconde meglio la m***a sotto il tappeto. Io ho deciso di c*****i in salotto. Buona recita», ha scritto su Instagram.

