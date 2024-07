Chiara Ferragni

L'imprenditrice digitale ha comunicato la chiusura del procedimento che l'Antitrust aveva avviato sul caso uova di Pasqua con Dolci Preziosi.

Covermedia

L'ex moglie di Fedez ha spiegato ai suoi follower su Instagram quali impegni hanno preso le sue società per chiudere il procedimento di Antitrust sul caso uova di Pasqua.

Importanti novità su Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale ha rinunciato al ricorso sul caso pandoro presentato lo scorso aprile e deciso di versare 1,2 milioni di euro in seguito a quello legato alle uova pasquali. A farlo sapere un comunicato dell'Antitrust.

Tutte le società parti del procedimento hanno presentato impegni che sono stati valutati positivamente e resi vincolanti nei loro confronti dall'Antitrust.

L'istruttoria era stata avviata nei confronti delle società riconducibili all'influencer (Fenice, Tbs Crew e Sisterhood) e di Cerealitalia, società produttrice del dolce e titolare del marchio 'Dolci Preziosi'. Anche da Cerealitalia arriveranno 100mila euro.

«TBS Crew e Fenice – ha detto la stessa Chiara Ferragni in un video pubblicato sui suoi canali social – formalizzeranno regolamentazioni interne per il corretto svolgimento delle attività di comunicazione e marketing».

L'influencer ha poi chiarito: «Si tratta di un contributo economico volontario, che è una donazione e non, dunque, una sanzione, per un minimo di 1,2 milioni di euro in favore dell'impresa sociale 'I bambini delle fate'».

