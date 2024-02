Storia tra Chiara Ferragni e Tomaso Trussardi? Lei nega, lui replica: «La conosco da quando era una bloggerina»

Chiara Ferragni Chiara Ferragni/Instagram

L'imprenditore non digerisce la dichiarazione dell’ufficio stampa dell’influencer e replica: «La conosciamo da quando era una semplice 'bloggerina'».

Tomaso Trussardi è furioso per il comunicato stampa diffuso dal team di Chiara Ferragni. L’uomo d’affari ha deciso di rispondere alle dichiarazioni emesse dall'ufficio stampa dell’influencer, rivelate ieri dall’Ansa, che smentivano presunte voci su una loro relazione amorosa.

«Non si conoscono nemmeno, si sono soltanto incrociati una volta durante un evento di moda 5/6 anni fa», ha evidenziato un membro dello staff della Ferragni, facendo irritare Trussardi a tal punto da indurlo a confutare tale dichiarazione sul suo profilo Instagram. «La conosciamo da molti anni, fin da quando era una semplice, ma promettente bloggerina che faticava ancora a ottenere inviti per le sfilate».

L’ex marito di Michelle Hunziker ha condiviso foto dell’imprenditrice digitale, dimostrando la sua versione dei fatti: una in cui appare accanto a Chiara Ferragni durante la collezione Primavera/Estate 2016 della casa di moda e altre due dove l’influencer è ritratta da sola. «Abbiamo sempre creduto in lei (così come in Valentina Ferragni, che ha collaborato strettamente con noi). Hanno partecipato con spontaneità alle nostre iniziative, inclusi gli eventi di moda dove ho incontrato Chiara l’ultima volta, circa 4 anni fa. Posso affermare che c’è sempre stato un rapporto di rispetto e simpatia professionale reciproca con tutta la loro famiglia», afferma Trussardi, esprimendo poi il suo disappunto nel post.

«Ridurre tutto a un 'non lo conosco neanche’ è riduttivo e offensivo rispetto a un passato professionale degno di riconoscimento. Rivolgersi all’ANSA per uno tsunami in un bicchiere d’acqua è piuttosto insolito. Forse il suo ufficio stampa ha mangiato troppi panettoni a cavallo d’anno. Non ne combinano una giusta».

La foto pubblicata in una storia da Trussardi Instagram

Covermedia