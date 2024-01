Chiara Ferragni

Dopo aver silenziato i follower per evitare le critiche sui social, l’influencer perde altri 100.000 follower.

Cambio di strategia per Chiara Ferragni: dopo aver zittito i commenti sulle Stories e i post Instagram, l’influencer ha deciso di ripristinare la libertà di parola dei suoi sostenitori.

La mossa arriva come conseguenza della perdita di 100.000 altri follower, che hanno deciso di abdicare dopo lo tsunami mediatico che ha travolto la loro bionda beniamina, indagata dalla procura di Milano per truffa aggravata.

Intanto si estendono a tre le indagini della procura meneghina, decisa a far luce sulla modalità truffaldina che ha caratterizzato le iniziative di beneficenza della Ferragni, che tuttavia sembrano esclusivamente escamotage commerciali per ingrassare il suo già ricco conto in banca.

A finire sotto inchiesta sono anche la bambola venduta online, per raccogliere fondi a sostegno dell'associazione no profit americana «Stomp Out Bullying», e le uova di Pasqua della Dolci Preziosi, dove una «limited edition» lanciata sul mercato dall'imprenditrice nel 2019 ingolosiva i fan.

Covermedia