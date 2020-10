Chiara Ferragni: «L'amore è la chiave di tutto»

Source: Covermedia

Nella sua intervista a Simona Ventura l'imprenditrice digitale rivela alcuni aspetti che l'hanno aiutata ad avere successo sui social.

Chiara Ferragni è un'imprenditrice digitale per antonomasia.

La prima italiana a meritarsi il paragone con due pilastri dell'economia nostrana come Mario Draghi e Armani, e soprattutto la prima a rivelare ogni dettaglio della propria vita sui social.

«Penso che l'amore sia la chiave di tutto», ha dichiarato Chiara Ferragni nel corso della sua intervista con Simona Ventura al Maxxi di Roma.

«I miei mi hanno dato tanta sicurezza in me stessa, l'idea che potevo fare qualsiasi cosa nella vita. Mi piace dire che sono una business-woman, abbiamo coniato il termine “imprenditrice digitale”, sono amministratore delegato di due aziende».

Parte del grandissimo successo della nativa di Cremona è dovuto al suo blog fashion Blonde Salad, ma quello che è giunto in seguito è dovuto alla sua auto-accettazione e determinazione.

«All'inizio pubblicavo su Flickr, mi piaceva fotografarmi, studiare come vestirmi per capire come stavo meglio, una scoperta di me stessa. Ho sempre pensato di fare cose diverse dagli altri», afferma Chiara, aggiungendo: «Se ho avuto paura? Soprattutto all'inizio, quando ho aperto il blog, mi arrivavano i primi inviti alle sfilate, ero molto felice ma quando stavo lì mi sentivo insicura. Non ero bene accetta, c'era un clima più snob - chiosa la Ferragni -. Mi facevo un sacco di domande: forse non sono abbastanza forte, abbastanza brava. Il commento che mi ha fatto più male: nessuno si ricorderà il suo nome fra tre mesi. “No, ve lo ricorderete”».