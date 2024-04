Chiara Francini

Il programma «Forte e Chiara» di Chiara Francini su Rai 1 chiude in anticipo. L'attrice ha reagito alla notizia con un messaggio su Instagram, riflettendo sul coraggio di osare in televisione.

La televisione italiana saluta anticipatamente il programma «Forte e Chiara», condotto da Chiara Francini su Rai 1.

Nonostante l'originalità e l'audacia del format, la decisione di chiudere il programma è stata presa dalla Direzione Prime Time della Rai, motivata da ascolti insoddisfacenti.

L'ultima puntata, che doveva andare in onda il prossimo mercoledì, non verrà trasmessa.

La reazione della Francini tra ironia e malinconia

Chiara Francini non si è lasciata abbattere dalla notizia e ha scelto di rivolgersi al suo pubblico con un messaggio su Instagram, carico di ironia e una punta di malinconia.

«Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con «Forte e Chiara» abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen».

«Forse ho esagerato»

Proseguendo nel suo post, l'attrice ha riflettuto sulle sfide e le ambizioni del programma.

«Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri…pure! Buongustai!».

La reazione dei colleghi

La chiusura di «Forte e Chiara» ha scatenato un'ondata di sostegno per la Francini, non solo da parte dei fan ma anche dal mondo dello spettacolo.

Personalità come Luca Argentero, Leonardo Pieraccioni e Massimo Lopez hanno espresso il loro apprezzamento per il coraggio e l'innovazione mostrati da Francini.

Anche Chiara Iezzi, cantante del duo Paola e Chiara, ha lasciato un messaggio di incoraggiamento: «Forza Chiaretta Tu ci piaci perché sei forte e chiara.

Felicissima di essere stata «dei tuoi» e grazie a tutti i fantastici protagonisti e professionisti di questo bellissimo show».

