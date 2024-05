Chris Hemsworth

Thor ha messo le cose in chiaro sulla sua salute e sul suo futuro a Hollywood.

Covermedia

Chris Hemsworth ha corretto le recenti affermazioni secondo cui gli era stato diagnosticato il morbo di Alzheimer.

In una nuova intervista a Vanity Fair, la star australiana ha chiarito di non avere la malattia, dopo che due anni fa ha rivelato di essere però portatore di un gene che lo espone a un rischio maggiore di svilupparla. La notizia ha fatto il giro del mondo e le reazioni delle persone hanno fatto arrabbiare Chris.

«La cosa mi ha davvero fatto incazzare perché, nonostante avessi chiarito che non si trattava di una condanna a morte, si è diffusa la notizia che avessi la demenza e stessi riconsiderando la vita, pensando al pensionamento e così via. In fondo a un articolo ho letto però un commento davvero divertente: «Spero che Chris si dimentichi che sta andando in pensione e ritorni»».

In realtà l’attore è pronto a tornare sul set dopo una lunga pausa dovuta a un infortunio alla schiena: «Una parte di me pensa che mi sono concesso troppo tempo libero e che ho perso un treno. L’altra, quella più razionale, mi ricorda che ho rifiutato anche grandi film d’azione ai quali mancava una sceneggiatura solida», ha ammesso Hemsworth, che vorrebbe chiudere il capitolo dei film d’azione ed essere preso in considerazione da registi come Christopher Nolan, Kathryn Bigelow, Greta Gerwig, Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Non prima, però, di interpretare un altro Thor, dopo il parziale fallimento di «Thor: Love and Thunder», nel quale, ha detto, «mi sono lasciato coinvolgere dall’improvvisazione fino a diventare una parodia di me stesso».

