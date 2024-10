Chris Martin

Il 4 ottobre arriva il decimo album della band «Moon Music», poi ne mancheranno altri due per porre fine alla loro entusiasmante storia.

Covermedia

Chris Martin annuncia il ritiro dei Coldplay dopo il rilascio del dodicesimo album della band. Il cantante ha formato il gruppo negli anni '90 e il loro decimo album, «Moon Music», è in uscita venerdì 4 ottobre. Stando alle dichiarazioni del rocker, si tratterà del terzultimo disco della band prima dell'addio.

In un'intervista rilasciata a Zane Lowe su Apple Music 1, il 47enne ha detto: «Faremo solo 12 album veri e propri e questo è vero. Sì, lo prometto. Perché meno è meglio, e per alcuni dei nostri critici, ancora meno sarebbe ancora meglio! È davvero importante avere questo limite».

Sul motivo per cui abbiano scelto di fermarsi proprio al 12, Chris ha spiegato: «Ci sono solo sette Harry Potter. Gli album dei Beatles sono solo 12 e mezzo, Bob Marley circa lo stesso, quindi tutti i nostri eroi. Inoltre, avere questo limite significa che il controllo della qualità è così alto in questo momento, il che è fantastico».

Chris e i compagni di band, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion, continueranno a esibirsi e a portare avanti altri progetti collaterali ai Coldplay.

«Continueremo in qualche modo, ma sento qualcosa sul futuro dei Coldplay... Non so da dove vengano le canzoni. Non so da dove vengano le idee, ma da circa quattro o cinque anni continuo a dirmi: «Deve finire così» e mi fido di questo proprio come mi fido delle canzoni».

Covermedia