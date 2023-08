Chris Noth

L’attore di «Sex and the City» si difende dalle infamanti accuse portate avanti da 4 diverse donne: «Il sesso è solo un piacere».

Chris Noth vuota il sacco nella sua prima intervista rilasciata a USA Today, dopo le pesanti accuse di violenza sessuale che gli sono state rivolte da quattro diverse donne nel 2021.

Il 68enne, che ha sempre sostenuto la sua innocenza, è stato licenziato dalla serie televisiva «The Equalizer» e tagliato dal finale di «And Just Like That…»,

Parlando a cuore aperto però Chris Noth spiega di aver mantenuto il silenzio fino ad ora per proteggere la moglie Tara e i figli, ma di essere intenzionato a riprendere la sua carriera.

«Ho un figlio da mantenere»

«Non ho intenzione di sdraiarmi e dire semplicemente che è finita», ha esordito. «È una storia lasciva, ma non è vera. E non posso dire: «Bene, ok, per me è finita» per questo motivo. Sono un attore. Ho altre cose da fare dal punto di vista creativo.»

«E ho dei figli da mantenere. Non posso riposare sugli allori. Quindi sì, posso lasciare andare un anno alla deriva, ma non so come affrontare il ritorno nel club, nel business, perché le aziende sono spaventate. «Paura» è la parola d'ordine quando si tratta di crederci o meno... Devo solo continuare. È dura, perché la gente ha paura e la paura la guida. E io devo solo perseverare perché ho ancora una vita creativa».

Un solo errore, ecco quale

La star di «Law & Order» ha ribadito che tutti i suoi incontri sessuali erano consensuali, ammettendo che l’unico errore è stato quello di tradire la moglie.

«Ho tradito mia moglie, e per lei è devastante e non è una bella immagine. Ma non è un crimine. Ti dai le stesse scuse che si danno molti uomini: è solo un piccolo ballo secondario, ed è divertente. Non stai facendo del male a nessuno. Nessuno lo verrà a sapere e il sesso è solo un piacere. E all'improvviso, molte persone vogliono fare sesso con te. È come se ti dicessi: «Beh, non avrò di nuovo questa possibilità»».

Al momento non sono state presentate accuse penali in relazione alle illazioni.

«Non c'è niente che io possa dire per far cambiare idea a qualcuno quando c'è un'onda anomala di questo tipo», ha precisato Noth che potrebbe scegliere di non sedersi davanti alla giuria.

Attualmente Noth è impegnato in una campagna sulla salute mentale per la società Samuelsohn e sta dirigendo e interpretando lo spettacolo «Rhinoceros» in Massachusetts.

