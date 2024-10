Chris Pine

L'attore Chris Pine riflette sull'impatto che il film «Pretty Princess» ha avuto nella sua carriera: il primo capitolo del 2001 ha incassato 165 milioni di dollari e il sequel del 2004 ha raggiunto 134 milioni di dollari al botteghino.

Chris Pine ha espresso la speranza di tornare nella serie di film «Pretty Princess» per il terzo capitolo.

La star di Hollywood, 44 anni, ha interpretato Nicholas Devereaux nel sequel del 2004 «Pretty Princess 2: Royal Engagement» come interesse amoroso per il personaggio principale Mia Thermopolis, interpretata da Anne Hathaway.

Questo mese, l'attrice ha annunciato il suo ritorno nel ruolo per un terzo film, e i fan si sono chiesti se anche Pine tornerà nel franchise.

«Non so nulla. Chiamate la Disney»

Durante la sua partecipazione al «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon», l'attore ha dichiarato: «Sono passati 20 anni. È passato molto tempo. Non riesco a credere che sia passato così tanto. Ma probabilmente ci sono più persone che mi parlano di quel film rispetto a qualsiasi altra cosa che abbia mai fatto. E ne sono molto felice. È stata un'esperienza incredibile».

Ha rivelato di non avere informazioni interne riguardo al terzo film, dicendo: «La prima volta che ne ho sentito parlare è stato su internet, quando qualcuno mi ha inviato uno screenshot».

Pine ha poi spiegato di non avere idea se il suo personaggio sia stato inserito nella sceneggiatura del prossimo film. Ha detto: «Non so nulla. Chiamate la Disney. Chiamate il CEO della Disney Bob Iger. La risposta è che devo vedere. Non so nulla al riguardo. Penso che sia fantastico».

Il primo film «Pretty Princess» è uscito nel 2001 e ha incassato 165 milioni di dollari (circa 156 milioni di euro) al botteghino, mentre il sequel del 2004 ha guadagnato 134 milioni di dollari (circa 127 milioni di euro).

Covermedia