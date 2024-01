Christa Rigozzi. imago images/POP-EYE

L'ex Miss Svizzera Christa Rigozzi parla per la prima volta sui social media dopo che la sua villa è stata svaligiata. «Sono una persona emotiva e questo evento mi ha scosso nel profondo», dice.

Hai fretta? blue News riassume per te Poco meno di una settimana fa, Christa Rigozzi ha caricato un video su Instagram che ha suscitato preoccupazione tra i suoi follower.

Ha parlato di un evento terribile, senza dire cosa fosse successo. La sua casa era stata svaligiata durante le feste.

Il suo annuncio drammatico è stato ampiamente criticato. L'esperto di marketing Felix Murbach ha giudicato il suo approccio «a dir poco infelice». Il comico Viktor Giacobbo non ha resistito a una battuta e l'ha presa in giro su X. Mostra di più

L'irruzione nella villa di Christa Rigozzi in Ticino ha attirato molta attenzione negli ultimi giorni. Il primo drammatico post è stato molto discusso. L'esperto di marketing Felix Murbach ha trovato le azioni della Rigozzi «a dir poco spiacevoli».

Il comico Viktor Giacobbo si è spinto oltre e l'ha presa di mira. L'aa presa in giro su X, scrivendo: «Per fortuna il suo smartphone non è stato rubato».

Ora è la stessa Rigozzi a parlare e a scrivere su Instagram il suo primo post sull'irruzione.

Christa Rigozzi: «Sono una persona emotiva e l'evento mi ha scosso nel profondo»

In un post pieno di emozioni, ringrazia i suoi follower: «Grazie dal profondo del cuore - di cuore - per il vostro sostegno e le tante parole di incoraggiamento che mi avete inviato. Hanno significato molto per me. Grazie, I love you».

Continua: «Sono una persona molto emotiva e l'evento mi ha scosso nel profondo. Chi ha vissuto un'esperienza simile può immedesimarsi e per gli altri sono contenta che non conoscano questa sensazione».

Diverse celebrità reagiscono al post

Christa Rigozzi äussert sich auf Social Media zum Einbruch. Instagram

Diverse celebrità svizzere hanno risposto al post e hanno inviato a Christa Rigozzi un cuore di sostegno.

Anche la food blogger Zoe Cokinesi ha commentato su Instagram, scrivendo: «Deve essere un orrore Christa. Se qualcuno non riesce a capirlo, non deve farlo. Ognuno reagisce come reagisce, siamo tutti esseri umani, grazie a Dio ✨💋»