Dopo il drammatico video su Instagram, Christa Rigozzi deve affrontare le critiche

La casa di Christa Rigozzi sarebbe stata derubata. L'ex Miss Svizzera deve affrontare anche le critiche per il suo drammatico annuncio via Instagram. KEYSTONE

La casa di Christa Rigozzi è stata derubata. La conduttrice ticinese deve affrontare le critiche per il suo drammatico annuncio su Instagram. Ad esempio, il comico svizzerotedesco Viktor Giacobbo commenta ironico e si rivolge alla showgirl su X: «Grazie a Dio, il tuo smartphone non è stato rubato».

La settimana scorsa Christa Rigozzi ha pubblicato un video a dir poco drammatico su Instagram: «Siamo sani, ma è successo qualcosa di brutto». Tutta la sua famiglia è stata colpita, e ha dichiarato: «Ho bisogno di tempo per elaborare e digerire il tutto».

La 40enne non ha spiegato cosa sia esattamente successo, ma ha annunciato che racconterà tutta la storia non appena sarà pronta.

La ticinese ha ricevuto numerosi commenti di affetto e di sostegno dai suoi follower, finché non è diventata nota la causa del suo post: la casa della famiglia Rigozzi è stata derubata durante le vacanze di Natale.

Un'esagerata autodrammatizzazione

L'ex Miss Svizzera ha ricevuto compassione e incoraggiamento per la sua esperienza, adesso deve però anche accettare le critiche per il modo in cui ha comunicato il fatto. L'accusa è di un'eccessiva autodrammatizzazione.

L'esperto di marketing Felix Murbach ha spiegato a blue News d'essere scettico rispetto video, e critica il tipo di comunicazione "misteriosa". «Se avesse semplicemente detto cosa stava succedendo, nessuno si sarebbe lamentato. In questo modo è sospettata di ricercare un effetto di sensazionalismo. Christa Rigozzi non ne ha affatto bisogno».

Il comportamento della 40enne è oggetto di discussione anche su X (ex Twitter). L'economista Mathias Binswanger ha pubblicato un post a riguardo, come riporta il «Blick», in cui ha scritto: «Imparate da Christa Rigozzi: è stata derubata. Lo trasforma in un videomessaggio pseudo-misterioso ("È successo qualcosa di brutto"), che è bastato per diversi articoli sul "Blick". Ecco come rimanere l'argomento del giorno! Dal nulla viene il nulla!».

Lernen von Christa Rigozzi: Bei ihr wurde engebrochen. Sie macht daraus eine pseudo-mysteriöse Videobotschaft ("es ist etwas Schlimmes passiert"), was schon für mehrere Beiträge im Blick reichte. So bleibt man im Gespräch! Von nichts kommt nichts!https://t.co/tsJX7Q1wJr — Mathias Binswanger (@goldmannerdmann) January 10, 2024

Il post di Binswanger ha attirato l'attenzione di Viktor Giacobbo. L'autore e comico svizzerotedesco ha commentato: «L'irruzione nella villa, spesso mostrata dai media popolari, dove Christa ama vivere isolata, grazie a Dio si è svolta senza intoppi: il suo smartphone non è stato rubato».

Der Einbruch in die von den People-Medien oft gezeigte Villa, wo Christa so gerne zurückgezogen lebt, ist gottseidank glimpflich verlaufen - ihr Smartphone wurde nicht gestohlen. ❤️🤳🏼📱 — Viktor Giacobbo (@viktorgiacobbo) January 10, 2024

«Non ci dovrebbe essere questo cordoglio anticipato»

Da quando ha caricato il video su Instagram, Christa non si è più fatta viva sul social media. Resta quindi da vedere quando e dove parlerà pubblicamente la prossima volta.

Murbach trova strano anche il comportamento delle celebrità che hanno compatito la ticinese senza sapere cosa sia successo esattamente: «Non ci dovrebbe essere questo cordoglio anticipato. Nella maggior parte dei casi non si tratta altro che di auto-marketing, ma non particolarmente efficace».