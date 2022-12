Christian De Sica non ci sta: «I comici vengono zittiti»

Christian De Sica

Nel trailer l’attore fa una battuta sul vino abruzzese. Risultato? Il presidente della Regione si lamenta e lui risponde a tono.

Christian De Sica non ci sta e rispedisce al mittente le critiche del presidente della Regione Abruzzo, offeso dalla battuta dell’attore nel film «Natale a tutti i costi», dal 19 su Netflix, dove definisce il vino abruzzese «Una mer*a».

«È una sciocchezza, una stupidaggine. Perché la battuta era nel trailer, nel prosieguo del dialogo dico che è un vino buono, corposo. Potevano pazientare e vedersi il film, prima di giudicare. Se la sono presa con me, ma io dico quello che scrivono gli sceneggiatori, prendetevela con loro. Comunque non c’erano intenzioni offensive, e non ho nulla contro gli abruzzesi, figuriamoci, porto sempre i miei spettacoli a Pescara».

Il problema per l’attore sta nella scarsa libertà di parola. «Purtroppo è così, qualsiasi cosa dici si offende qualcuno. Per un comico è un problema, se rifacessi oggi i film di Natale andrei carcerato. Si ride col demonio: San Francesco non fa ridere. Il comico è cattivo, non buono. Vedo tante commedie eleganti, ma i boati di una volta in sala non ci sono più».

L’unico a meritarsi il plauso di De Sica è Checco Zalone. «È l’unico attore scorretto che ci sia, gli altri se ne stanno abbottonati senno’ non vincono il David di Donatello. Poi c’è una crisi creativa, i film si scrivono in due mesi e si vede. Allora si va sul remake. Bisognerebbe attingere alla commedia italiana, penso a Aldo De Benedetti».

Covermedia