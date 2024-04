Christina Hendricks

L'attrice di «Mad Men» ha celebrato il matrimonio in una cerimonia officiata dalla cantante dei Garbage, Shirley Manson.

Covermedia

Sabato 20 aprile, Christina Hendricks ha sposato l'operatore di camera George Bianchini.

L'attrice di «Mad Men» ha rivelato di aver pronunciato il fatidico «sì» al Napoleon House di New Orleans, in una «grande celebrazione» officiata dalla cantante dei Garbage, Shirley Manson.

«Quando abbiamo iniziato a uscire insieme, o a incontrarci, poiché vivevamo dall'altra parte del paese l'uno dall'altra, era il luogo a metà strada», ha raccontato Christina a People riguardo alla scelta di sposarsi a New Orleans. «Sembra proprio la nostra città, anche se entrambi l'avevamo amata per ragioni diverse».

L'attrice 48enne ha anche spiegato perché la cantante rock Shirley ha officiato la cerimonia.

«È stato super emozionante per noi perché penso davvero che Shirley sia una delle scrittrici e poetesse più straordinarie», ha affermato. «Guardiamo lei e suo marito, Billy Bush, e li consideriamo un esempio di coppia ideale per noi».

I dettagli della cerimonia

Christina e George hanno scambiato i voti scritti a mano di fronte a 76 ospiti, tra cui il creatore di «Mad Men», Matt Weiner, lo stilista Christian Siriano e le co-protagoniste di Good Girls, Mae Whitman e Retta.

Christina indossava un abito lungo su misura di Katya Katya, color crema con dettagli in pizzo, mentre George sfoggiava un completo color prugna e una camicia rosa.

Christina ha ammesso che pianificare le nozze non è stato facile perché era impegnata nelle riprese della serie TV «Small Town, Big Story» in Irlanda. «Continuavo a dire a me stessa: «Alla fine della giornata, se tutti i nostri amici e familiari sono felici e festeggiano, anche se tutto il resto fallisce, ordinerò una pizza e ci divertiremo comunque molto»», ha ricordato.

I festeggiamenti nuziali sono iniziati venerdì con un cocktail di benvenuto, seguiti da un tour dei fantasmi nel French Quarter e si sono conclusi con un ricco brunch domenica.

Christina e George hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 e si sono fidanzati a febbraio 2023.

