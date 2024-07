Missy Elliott e Ciara durante la consegna della nuova stella sulla Hollywood Walk of Fame per Elliott nel 2021. KEYSTONE

Dopo anni di richieste, Ciara e Missy Elliott partono in tour con Busta Rhymes e Timbaland.

Covermedia

Ciara ha chiesto molte volte alla sua frequente collaboratrice Missy Elliott di fare un tour insieme, e finalmente il sogno è diventato realtà.

Il 4 luglio, la celebre artista di «Get Ur Freak On» ha dato il via al suo primo tour da protagonista, «Out of This World – The Missy Elliott Experience», a Vancouver, in Canada, con il supporto dei suoi buoni amici Ciara, Busta Rhymes e Timbaland.

Missy ha rivelato che il tour era un progetto in cantiere da molto tempo per lei e la sua protetta, che ne parlavano da anni. «Ciara continuava a chiedermelo e chiedermelo», ha raccontato Missy a People a proposito del tour insieme. «Io rispondevo: ok, ma poi mi ritrovavo sempre in studio a fare qualcos'altro».

Le due cantanti collaborano da anni

Ciara e Missy hanno collaborato a numerosi brani nel corso degli anni. La leggendaria rapper è presente nel secondo singolo di Ciara, «1, 2 Step», e nel brano del 2009 «Work», mentre Ciara e Fatman Scoop sono apparsi nel successo di Missy del 2005 «Lose Control».

«Missy è sempre stata una delle mie più grandi ispirazioni, come una sorella maggiore per me,» ha dichiarato la cantante di «Goodies». «È la definizione di un vero artista. Ha sempre alzato l'asticella al livello più alto e mi sento così fortunata di aver potuto condividere alcuni dei nostri più grandi successi insieme.»

«Out of This World – The Missy Elliott Experience» attraverserà il Nord America tra luglio e agosto, concludendosi in Illinois il 22 agosto.

Covermedia