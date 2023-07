Cillian Murphy

L’attore, scelto da Christopher Nolan per il film «Oppenheimer», ha ammesso di non amare particolarmente le sequenze intime sul set.

Le scene romantiche, e in particolare i baci, risultano poco romantici sul set: lo stesso vale per Cillian Murphy, che ha parlato apertamente della questione.

«Penso che se sono fondamentali per la storia, allora ne vale la pena. A nessuno piace farle, sono la parte più imbarazzante possibile del nostro lavoro. Ma a volte devi andare avanti. Quando guardi la vita di Oppenheimer, quando guardi la sua storia, quell'aspetto della sua vita, l'aspetto della sua sessualità, il suo comportamento con le donne, il fascino che emanava, è una parte essenziale della sua storia», ha dichiarato l’attore a British GQ.

Murphy indossa i panni di Robert J Oppenheimer: una delle sue interpretazioni più mature e attese. Per le scene bollenti, le prime inserite da Nolan in un film, la pellicola è stata classificata come Rated-R.

L’uscita italiana di «Oppenheimer» è fissata al prossimo 23 agosto.

Covermedia