È morto all'età di 89 anni Robert Towne, lo sceneggiatore di Hollywood autore del capolavoro «Chinatown».

Premiato con l'Oscar per questa sceneggiatura spesso definita come la miglior mai scritta, Towne è deceduto «pacificamente in casa lunedì circondato dalla sua amorevole famiglia», ha detto il suo agente Carri McClure.

Towne era noto anche per aver scritto le prime due parti della saga 'Mission: Impossible'. Diversi classici del cinema hanno beneficiato del suo contributo, anche se il suo nome non compare nei titoli di coda: tra gli altri, «Bonnie e Clyde» e «Il padrino».

Al suo apice è stato nominato per tre anni consecutivi all'Oscar per la migliore sceneggiatura a metà degli anni '70, vincendo il premio per «Chinatown» del 1974 diretto da Roman Polanski.

