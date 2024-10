Francesca Eastwood

La 31enne avrebbe aggredito il fidanzato mentre si trovava in auto a Beverly Hills.

Covermedia

Francesca Eastwood è stata arrestata per violenza domestica. Come riporta TMZ l'attrice, figlia di Clint Eastwood e Frances Fisher, è finita dietro le sbarre sabato sera con l'accusa di aver aggredito il compagno.

Fonti della polizia hanno riferito al sito scandalistico che Francesca era alla guida della sua auto a Beverly Hills, quando all'improvviso è scoppiata una furibonda lite con il compagno, degenerata in un'aggressione fisica.

L'uomo ha chiamato la polizia, che ha intimato alla coppia di recarsi al Dipartimento di Polizia di Beverly Hills. Una volta lì, la 31enne è stata arrestata e accusata di violenza domestica. L'uomo presentava dei vistosi lividi sul corpo.

Fuori dal carcere su cauzione

L'ex star di «Mrs. Eastwood & Company» è uscita dal carcere su pagamento di una cauzione da 50mila dollari.

Il portavoce di Francesca non ha ancora commentato ufficialmente la controversia. Tuttavia, martedì sera la ragazza originaria della California ha pubblicato un video di cucina sulle sue storie di Instagram.

Una storia su Instagram mentre cucina Frame video IG

Ignota al momento l'identità del ragazzo. L'ultimo uomo che ha frequentato Francesca è stato Alexander Wrait, con cui condivide un figlio di 6 anni, Titan.

L'attrice ha di recente concluso le riprese del drama sportivo «Queen of the Ring», in cui interpreta la wrestler professionista e allenatrice Mae Young. Il film che racconta la storia della leggendaria wrestler Mildred Burke non ha al momento una data di rilascio.

