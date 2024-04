Cliomakeup

La make-up artist si sottoporrà all’intervento per rimuovere in parte la pelle delle palpebre: «È stata una scelta un po' avventata, lo ammetto».

Covermedia

ClioMakeUp, rinomata influencer e guru italiana del make-up, ha recentemente annunciato ai suoi follower la decisione di sottoporsi a un intervento di blefaroplastica.

Attraverso un video sul suo profilo Instagram, l'artista del trucco ha condiviso le ragioni di questa scelta, enfatizzando il suo impegno verso l'auto-miglioramento legato alla professione.

«Farò la blefaroplastica», ha rivelato ClioMakeUp nel video, aggiungendo: «Ho preso un appuntamento ed è stata una scelta un po' avventata, lo ammetto».

La motivazione dietro l'intervento è emersa dopo aver osservato come l'uso di ombretti scuri o eyeliner fosse influenzato negativamente dalla conformazione delle sue palpebre, interferendo con l'estetica del make-up applicato.

«Ve l'ho detto che farò la blefaroplastica», ha enfatizzato, «Parlando della blefaro, è una cosa che mi avete fatto notare proprio voi. Infatti si nota soprattutto quando uso degli ombretti scuri o l'eyeliner perché la palpebra ovviamente copre completamente la riga dell'eyeliner, oppure la palpebra si mangia un pezzo di ombretto e quindi i due occhi sembrano sempre diversi».

«Il cambiamento non è radicale»

La make-up artist ha anche condiviso le testimonianze di un'amica che ha già affrontato l'intervento, fornendo un punto di vista rassicurante sulle aspettative post-operatorie: «C'è una mia amica che l'ha fatta e dopo aver visto il prima e dopo, il cambiamento non è radicale, non è che cambierò, non è che mi vedrete diversa, semplicemente una parte che si vede ora non ci sarà».

Prevede di essere «già presentabile» entro dieci giorni dall'operazione, sottolineando l'importanza di non esporsi al sole per non rischiare cicatrici più evidenti: «In teoria già nel giro di dieci giorni dovrei essere già presentabile. Ovviamente non posso prendere il sole e devo stare molto attenta perché altrimenti ci sarà la cicatrice che diventa più scura».

La blefaroplastica è un procedimento chirurgico mirato a rimuovere l'eccesso di pelle dalle palpebre, correggendo problemi come palpebre cadenti e borse sotto gli occhi, per un aspetto più riposato. Questo tipo di intervento, che può essere realizzato sia in anestesia locale che generale, ha una durata media di circa trenta minuti.

Covermedia