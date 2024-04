Clizia Incorvaia

La coppia del «Grande Fratello Vip» doveva unirsi in matrimonio in ottobre, ma ha deciso di spostare il lieto evento.

Covermedia

Il sì di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sarà pronunciato in estate, più precisamente il 12 luglio. I due ex gieffini hanno dato l’annuncio a Monica Setta a «Storie di donne al bivio», nella puntata del 7 maggio, la prima di una nuova serie in onda nella seconda serata di Rai 2 fino a giugno, il martedì e il mercoledì.

Sarà un matrimonio dedicato alla mamma e al papà di Paolo, Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, che si incontrarono sul set di Sapore di sale 2 a Forte dei Marmi.

«Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze», ha spiegato Clizia Incorvaia parlando del tumore la pancreas della suocera.

«Sarà tenerissimo vedere insieme i genitori di Paolo che nella malattia della Giorgi sono stati unitissimi – ha aggiunto – Quando Eleonora è stata operata Massimo Ciavarro è corso al suo fianco e non l'ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film e la nascita del loro amore».

Clizia, che in passato è stata sposata con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, ha rivelato poi alcuni dettagli della cerimonia: abito bianco sobrio, lineare, geometrico, festa con duecento amici. «L'ho voluta io che ho una famiglia larga – ha rivelato -, Paolo si sarebbe sposato solo con i testimoni!». Il viaggio di nozze, invece, sarà alle Maldive.

Covermedia