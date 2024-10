Colin Farrell

La star di «The Penguin» ha tagliato il traguardo in poco più di quattro ore insieme all'amica Emma Fogarty, affetta da epidermolisi bollosa (EB), una rara malattia genetica che colpisce la pelle.

Colin Farrell ha partecipato alla Irish Life Dublin Marathon a sostegno della Debra Ireland, accompagnato da oltre 22.000 corridori.

L'attore, nominato all'Oscar, ha dato il via all'evento e ha raggiunto l'amica Emma Fogarty negli ultimi 4 km della gara, spingendola fino alla linea d'arrivo.

In un video registrato sul posto, si vede Farrell abbracciare la Fogarty al termine della corsa. «La rifacciamo?» si sente dire l'attore.

In vista della corsa annuale, la Fogarty e Farrell hanno superato l'obiettivo iniziale di raccogliere 400.000 euro, puntando ora a raggiungere 1 milione di euro.

L'iniziativa benefica per Debra Ireland è stata una celebrazione del 40° compleanno della Fogarty, un traguardo raro per chi è affetto dalla sua forma di EB.

Cosa è l'epidermolisi bollosa?

L'epidermolisi bollosa, nota come «pelle di farfalla», è una malattia incurabile e dolorosa che provoca bolle sulla pelle.

Anche un minimo sfregamento o movimento può causare rotture e lacerazioni dell'epidermide. Le forme più gravi della malattia hanno un'aspettativa di vita che va dalla prima infanzia ai 35 anni.

«Questa corsa non è nulla in confronto al dolore che lei sopporta ogni giorno, anche se non lo mostra», ha dichiarato Farrell all'Irish Times. «È stato un onore vedere la Fogarty aspettarmi a 4 km dal traguardo, ognuno rappresentava un decennio della sua vita. Percorrere insieme l'ultimo tratto... non lo dimenticherò mai».

